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27 августа 2020, 12:02 5

"Коррупционеры, бандиты и люди Ермака": нардеп рассказал о новых назначениях на таможне

27 августа 2020, 12:02 5
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Все ниточки ведут в Офис президента, считает Лерос
Все ниточки ведут в Офис президента, считает Лерос
Фото: liga.net
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что люди "одиозного таможенного владыки" Игоря Калетника "взяли" таможню, а человек Калетника Илья Павлюк занялся местной избирательной кампанией "слуг".

Как передает RegioNews, об этом Лерос сообщил на странице в Facebook.

"19 августа Кабмин уволил Главу таможни и поставил без конкурса такого себе Павловского, обычную ширму, которая на следующий день подала Минфину список из 15 руководителей таможни, которых считают людьми Калетника-Романенко", - пишет Лерос.

По его словам, министр финансов Марченко согласовал всех в этот же день, а уже 21 августа Павловский их официально назначил.

В списке Калетника назначены разные черти, люстрированые, коррупционеры, бандиты и конечно же люди Ермака", - добавляет нардеп.

Как отметил Лерос, все назначения прошли мимо конкурсов из-за карантина.

"И главное, такое бл@дство со "смотрящими" везде, а все ниточки в ОПУ", - подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров распорядился временно возложить обязанности председателя Государственной таможенной службы на Андрея Павловского.

Стало известно, почему Кабмин сменил временного руководителя ГТСУ.

таможня Офис президента коррупция Гео Лерос должность
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