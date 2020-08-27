"Коррупционеры, бандиты и люди Ермака": нардеп рассказал о новых назначениях на таможне

Все ниточки ведут в Офис президента, считает Лерос

Все ниточки ведут в Офис президента, считает Лерос

Фото: liga.net

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что люди "одиозного таможенного владыки" Игоря Калетника "взяли" таможню, а человек Калетника Илья Павлюк занялся местной избирательной кампанией "слуг".

Как передает RegioNews, об этом Лерос сообщил на странице в Facebook.

"19 августа Кабмин уволил Главу таможни и поставил без конкурса такого себе Павловского, обычную ширму, которая на следующий день подала Минфину список из 15 руководителей таможни, которых считают людьми Калетника-Романенко", - пишет Лерос.

По его словам, министр финансов Марченко согласовал всех в этот же день, а уже 21 августа Павловский их официально назначил.

В списке Калетника назначены разные черти, люстрированые, коррупционеры, бандиты и конечно же люди Ермака", - добавляет нардеп.

Как отметил Лерос, все назначения прошли мимо конкурсов из-за карантина.

"И главное, такое бл@дство со "смотрящими" везде, а все ниточки в ОПУ", - подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров распорядился временно возложить обязанности председателя Государственной таможенной службы на Андрея Павловского.

Стало известно, почему Кабмин сменил временного руководителя ГТСУ.