Денис Шмыгаль рассказал, могут ли перенести местные выборы

Хотя предпосылок к этому пока нет, правительство не исключает переноса голосования

Хотя предпосылок к этому пока нет, правительство не исключает переноса голосования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет оснований говорить, что местные выборы в Украине осенью не состоятся.

Об этом глава правительства рассказал в интервью телеканалу "Перший західний", пишет RegioNews. Мы сегодня не видим причин и возможностей для переноса местных выборов. Я настаиваю на том, что они будут", – сказал премьер. С другой стороны, продолжил он, эпидемическая ситуация во всем мире непрогнозируемая, нельзя исключать никаких сценариев. Вероятность, что в нашей жизни будут изменения, в том числе связанные с выборами, существует. Ни одно правительство в мире сегодня не прогнозирует дольше, чем на 100 дней. Но сегодня мы полноценно готовимся к выборами, средства выделены, с Центральной избирательной комиссией мы постоянно работаем", – сказал он.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов. Напомним, ранее Шмыгаль назвал условие для возможной отмены местных выборов.

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