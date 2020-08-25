Из-за взрыва на "Десне" открыли уголовное производство

Полицейские установили, что взорвалась граната РГД-5

Полицейские установили, что взорвалась граната РГД-5

Фото: Нацполиция

Главное управление Нацполиции в Черниговской области установило, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Еще трое – двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследования собраные вещественные доказательства, среди которых — обломки взрывного устройства.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что взрыв в общежитии произошел из-за личной халатности и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих.