Святослава Пискуна назначили советником Венедиктовой
Он будет работать вне штата на общественных началах
Он будет работать вне штата на общественных началах
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, а фото самого приказа с подписью Ирины Венедиктовой обнародовал экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
В бой идут одни ... молодые лицаОпубликовано Юрием Луценко Четверг, 30 июля 2020 г.
Как известно, 61-летний Пискун трижды занимал пост генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Напомним, 27 июля Венедиктова назначила нового прокурора Киева: им стал люстрированный экс-советник Ермака.
Вчера, 29 июля Венедиктова представила своего первого заместителя Говду.
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