Святослава Пискуна назначили советником Венедиктовой

Он будет работать вне штата на общественных началах

Он будет работать вне штата на общественных началах

Фото: Святослав Пискун Facebook

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, а фото самого приказа с подписью Ирины Венедиктовой обнародовал экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Как известно, 61-летний Пискун трижды занимал пост генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Напомним, 27 июля Венедиктова назначила нового прокурора Киева: им стал люстрированный экс-советник Ермака.

Вчера, 29 июля Венедиктова представила своего первого заместителя Говду.