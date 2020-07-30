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30 июля 2020, 19:10 1

Святослава Пискуна назначили советником Венедиктовой

30 июля 2020, 19:10 1
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Он будет работать вне штата на общественных началах
Фото: Святослав Пискун Facebook
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, а фото самого приказа с подписью Ирины Венедиктовой обнародовал экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

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Опубликовано Юрием Луценко Четверг, 30 июля 2020 г.

Как известно, 61-летний Пискун трижды занимал пост генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Напомним, 27 июля Венедиктова назначила нового прокурора Киева: им стал люстрированный экс-советник Ермака.

Вчера, 29 июля Венедиктова представила своего первого заместителя Говду.

Ирина Венедиктова Святослав Пискун советник генпрокурор назначение Юрий Луценко
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