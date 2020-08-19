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19 августа 2020, 13:10 9

За год городской совет Днепра потратил на пиар почти 30 млн

19 августа 2020, 13:10 9
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На рекламу деятельности чиновников из бюджета тратятся десятки миллионов
На рекламу деятельности чиновников из бюджета тратятся десятки миллионов
Фото: flickr
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В течении 2020 года на рекламу деятельности городского совета Днепра и его должностных лиц в сети Интернет, на радио, телеканалах и печатных изданиях было потрачено более 29 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщил активист Роман Дзюба, передает RegioNews.

Он также опубликовал ответ департамента по вопросам местного самоуправления и информационной политики горсовета Днепра.

Согласно этой информации, всего начиная с 2016 года на рекламу горсовет потратил из бюджета более 130 млн гривен.

Благодаря этим деньгам мы узнали нюансы биографии Бориса Филатова, а также познакомились с его архивными семейными фотографиями", - написал активист.

Напомним, в Днепре неизвестные разрисовали палатку "ОПЗЖ" с призывами к "днепровскому референдуму". Конфликтмежду проукраинькими и пророссийскими политсилами относительно "днепровского референдума" продолжается.

реклама бюджет Днепровский горсовет Днепр пиар
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