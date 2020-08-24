10:15  24 августа
Коронавирус в Украине: зафиксировано 1799 новых случаев болезни
13:53  24 августа
В Киеве "заминировали" мосты, магазины, метро и аэропорт
10:07  24 августа
Накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
24 августа 2020, 10:07 6

Накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины

24 августа 2020, 10:07 6
Читайте також українською мовою
Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня
Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 3 факта нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета зафиксировали вблизи Авдеевки.

Также у Зайцево отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия.

В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки выявлен факт инженерного оборудования позиций неподалеку Марьинки по направлению из временно оккупированного населенного пункта Александровка.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один факт нарушения режима "тишины", среди украинских военных никто не пострадал.

Донбасс ООС война обстрелы штаб АТО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ситуация в ООС: зафиксирован один факт нарушения режима "тишины"
23 августа 2020, 18:32
Почти месяц без боевых потерь: Зеленский рассказал о перемирии на Донбассе
23 августа 2020, 15:49
Ситуация в ООС: боевики один раз нарушили режим "тишины"
23 августа 2020, 10:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »