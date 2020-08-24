Накануне Дня Независимости боевики трижды нарушили режим тишины

Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня

Украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня

Фото: flickr

За минувшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 3 факта нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета зафиксировали вблизи Авдеевки.

Также у Зайцево отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия.

В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки выявлен факт инженерного оборудования позиций неподалеку Марьинки по направлению из временно оккупированного населенного пункта Александровка.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один факт нарушения режима "тишины", среди украинских военных никто не пострадал.