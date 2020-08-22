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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 августа 2020, 15:17 3

Бюджет выдержит повышение минимальной зарплаты - Зеленский

22 августа 2020, 15:17 3
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Повышение "минималки" должно происходить поэтапно до 2021 года
Повышение "минималки" должно происходить поэтапно до 2021 года
Фото: Офис президента
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Бюджет Украины выдержит повышение минимальной заработной платы, которое будет происходить в три этапа - с 1 сентября, с 1 января 2021 и в середине 2021 года.

Об этом в интервью каналу "Украина 24" заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Бюджет обязательно выдержит. Первое увеличение - 5 тысяч гривен, мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тысяч в середине 2021 года. Это увеличение - это правильное отношение к людям. Они не могут себя чувствовать нищими", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это комплексе решение, и к нему добавят уменьшение кредитной нагрузки и уменьшение процентов по ипотеке.

10% ипотека в Украине должна быть для всех людей", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский просит Разумкова провести заседание Рады 25 августа, чтобы проголосовать за закон о повышении минималки.

Владимир Зеленский зарплаты бюджет президент Интервью минимальная зарплата
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