Десятки тысяч мостов и замки: Зеленский озвучил глобальные планы перестройки страны
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о глобальных планах перестройки инфраструктуры страны - программа "Большое строительство" должна принести результаты для каждого украинца.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью президента телеканалу "Украина 24".
Меньше чем за год президент Зеленский хочет построить 5000 километров дорог.
"А в следующем году – в полтора раза больше", - искренне заявляет президент - "Нам расписали реформу инфраструктуры на 20-30 лет – у нас столько времени нет. Я уверен, что уже на протяжении моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Все! Такая амбициозная цель".
После тысяч километров дорог президент обещает взяться за мосты и замки.
"Уже в следующем году мы начнем строить много мостов, просто много. Мы и сейчас строим. Сегодня технику выгнали в Херсонской области к мосту, который не хотели строить с 85-го года. Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов и потом уже туристические магниты, к которым эти дороги должны вести", - отмечает президент.
Также Зеленский рассказал о большой программе, которая должна занятся реставрацией украинских замков и других объектов исторического наследия.
Это отдельная наша программа. Она тоже будет, но в следующем году. Есть отдельная программа украинских замков, это все будет на западной Украине: историческое наследие, музеи. Все это – большая программа", - подытожил президент.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал строительство в регионах полностью оснащенных больниц.