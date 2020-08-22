Десятки тысяч мостов и замки: Зеленский озвучил глобальные планы перестройки страны

Глава государства очень хочет реставрировать украинские замки

Глава государства очень хочет реставрировать украинские замки

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью президента телеканалу "Украина 24".

Меньше чем за год президент Зеленский хочет построить 5000 километров дорог.

"А в следующем году – в полтора раза больше", - искренне заявляет президент - "Нам расписали реформу инфраструктуры на 20-30 лет – у нас столько времени нет. Я уверен, что уже на протяжении моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Все! Такая амбициозная цель".

После тысяч километров дорог президент обещает взяться за мосты и замки.

"Уже в следующем году мы начнем строить много мостов, просто много. Мы и сейчас строим. Сегодня технику выгнали в Херсонской области к мосту, который не хотели строить с 85-го года. Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов и потом уже туристические магниты, к которым эти дороги должны вести", - отмечает президент.

Также Зеленский рассказал о большой программе, которая должна занятся реставрацией украинских замков и других объектов исторического наследия.

Это отдельная наша программа. Она тоже будет, но в следующем году. Есть отдельная программа украинских замков, это все будет на западной Украине: историческое наследие, музеи. Все это – большая программа", - подытожил президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал строительство в регионах полностью оснащенных больниц.