Полиция Донетчины не рекомендовала отменять выборы в некоторых общинах области – СМИ

Именно на рекомендации полиции ссылалась Донецкая ВГА, определяя территории, где выборы провести невозможно

Именно на рекомендации полиции ссылалась Донецкая ВГА, определяя территории, где выборы провести невозможно

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Радио Свобода интересовалось, присылала ли полиция области областной военно-гражданской администрации вывод об опасности проведения выборов в 10 общинах, как об этом сообщили в Донецкой ВЦА, а затем – в ЦИК Украины.

Подготовка ответа на письмо председателя Донецкой ВЦА происходила на основе информации постановления ЦИК от 25 июня 2020 года №117 об образовании избирательных участков и, соответственно, распоряжении Кабинета министров от 7.11.2014 №1085 (перечень оккупированных территорий – ред.). Личный состав будет привлечен к несению службы по обеспечению публичной безопасности и порядка на всей территории Донецкой области, кроме населенных пунктов, где отсутствует возможность проведения выборов в соответствии с распоряжением Кабинета министров (через оккупацию – ред.)", – говорится в письме-ответе Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отсюда журналисты Радио Свобода сделали вывод, что полиция Донецкой области не рекомендовала ВЦА отменить выборы в ряде подконтрольных Украине территориальных общин.

Напомним, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.

В качестве основы для принятия постановления комиссия указала предоставленные председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко и председателем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.