У Ермака всех нардепов-"Слуг народа" обязали присутствовать на праздновании Дня независимости

Также обязательным является присутствие на внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа

Также обязательным является присутствие на внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа

Офис Президента требует, чтобы все депутаты "Слуги народа" в День Независимости присутствовали на торжествах на Софийской площади.

Об этом изданию Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников, информирует RegioNews.

Издание опубликовало программу фракции "Слуг народа" на 23-25 августа, в котором красным цветом выделено замечание об обязательной явке депутатов на Софийскую площадь и в сессионный зал Верховной Рады.

Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у Президента Украины", - отмечено в тексте красным цветом.

Ниже такое же замечание касается внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа.

Напомним, приближенные к Офису президента люди требовали увольнения членов и главы ЦИК.

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