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21 августа 2020, 20:17 5

У Ермака всех нардепов-"Слуг народа" обязали присутствовать на праздновании Дня независимости

21 августа 2020, 20:17 5
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Также обязательным является присутствие на внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа
Также обязательным является присутствие на внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа
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Офис Президента требует, чтобы все депутаты "Слуги народа" в День Независимости присутствовали на торжествах на Софийской площади.

Об этом изданию Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников, информирует RegioNews.

Издание опубликовало программу фракции "Слуг народа" на 23-25 августа, в котором красным цветом выделено замечание об обязательной явке депутатов на Софийскую площадь и в сессионный зал Верховной Рады.

Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у Президента Украины", - отмечено в тексте красным цветом.

Ниже такое же замечание касается внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа.

Напомним, приближенные к Офису президента люди требовали увольнения членов и главы ЦИК.

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Слуга народа нардепы партия фракция президент Владимир Зеленский Офис президента Андрей Ермак День независимости 24 августа праздник сессия Верховная Рада
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