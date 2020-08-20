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20 августа 2020, 17:38 1

Нацполиция "тянет" экс-владельца "Дельта Банка" Лагуна на допрос: подробности

20 августа 2020, 17:38 1
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Национальная полиция 20 августа направила экс-владельцу "Дельта Банка" (находится в стадии ликвидации) Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос.

Повестка опубликована на сайте Нацполиции, сообщает RegioNews.

Лагуну необходимо 26 августа прибыть в главное следственное управление Нацполиции для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве, открытом в марте 2015 года. Правоохранители хотят также допросить Лагуну в качестве подозреваемого и вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Известно, что "Дельта Банк" был основан в 2006 году. На начало 2015 года его владельцами были Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). На тот момент банк занимал четвертое место среди 158 действовавших на тот момент по размеру активов. В октябре 2015 года Нацбанк отозвал банковскую лицензию "Дельта Банка".

По состоянию на начало 2020 года долги "Дельта Банка" перед Фондом гарантирования вкладов физлиц составляли почти 9 млрд грн, а перед Национальным банком Украины – около 5 млрд грн по кредитам рефинансирования.

Напомним, в мае 2015 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц неплатежеспособного "Дельта Банка", владельцем которого является Николай Лагун.

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