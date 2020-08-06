Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях

В июле на странице Николая Тищенко было опубликовано 72 рекламных объявления политического характера

В июле на странице Николая Тищенко было опубликовано 72 рекламных объявления политического характера

Фото: Liga.net

Об этом сообщает общественная сеть "Опора", пишет RegioNews.

"ОПОРА” констатирует, что в июле, по мере приближения старта предвыборной кампании местных выборов, возросла активность украинских политиков, партий и политических сообществ в Facebook и Instagram.

Среди политиков больше всего на политическую рекламу в соцсетях в июле потратил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко – $15 310. С его страницы в июле транслировалось 72 рекламных объявления политического содержания.



Вторую позицию по инвестициям в рекламе занимает страница бывшего премьера Владимира Гройсмана, который в этом месяце заплатил $8268 за трансляцию 99 рекламных объявлений. Третью – страница Партии Шария, которая в июле вложила в рекламу 75 постов $6745.



Всего шесть рекламных объявлений опубликовала страница "ПолитПост", но заплатила за них $5402. Страница рекламирует публикации на кликбейтных ресурсах Znaj.ua и Politeka.net, где речь идет о рейтингах кандидатов на политические должности в Киеве, а также один пост о ситуации с Нацбанком Украины.



Пятое место занимает страница телевизионного политического шоу "Шустер LIVE", которая в июле инвестировала в рекламу $5208. В рекламе были видео с выступлениями украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и экспертов.

Напомним,16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступил Александру Дубинскому и будущей кандидатке в мэры столицы Ирине Верещук.