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Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях
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06 августа 2020, 17:59 2

Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях

06 августа 2020, 17:59 2
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В июле на странице Николая Тищенко было опубликовано 72 рекламных объявления политического характера
В июле на странице Николая Тищенко было опубликовано 72 рекламных объявления политического характера
Фото: Liga.net
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в июле потратил на политическую рекламу $15,3 тысячи

Об этом сообщает общественная сеть "Опора", пишет RegioNews.

"ОПОРА” констатирует, что в июле, по мере приближения старта предвыборной кампании местных выборов, возросла активность украинских политиков, партий и политических сообществ в Facebook и Instagram.

Среди политиков больше всего на политическую рекламу в соцсетях в июле потратил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко – $15 310. С его страницы в июле транслировалось 72 рекламных объявления политического содержания.

Вторую позицию по инвестициям в рекламе занимает страница бывшего премьера Владимира Гройсмана, который в этом месяце заплатил $8268 за трансляцию 99 рекламных объявлений. Третью – страница Партии Шария, которая в июле вложила в рекламу 75 постов $6745.

Всего шесть рекламных объявлений опубликовала страница "ПолитПост", но заплатила за них $5402. Страница рекламирует публикации на кликбейтных ресурсах Znaj.ua и Politeka.net, где речь идет о рейтингах кандидатов на политические должности в Киеве, а также один пост о ситуации с Нацбанком Украины.

Пятое место занимает страница телевизионного политического шоу "Шустер LIVE", которая в июле инвестировала в рекламу $5208. В рекламе были видео с выступлениями украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и экспертов.

Напомним,16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступил Александру Дубинскому и будущей кандидатке в мэры столицы Ирине Верещук.

политика реклама Слуга народа нардеп соцсети пиар Владимир Гройсман Николай Тищенко Партия Шария
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