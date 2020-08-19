На Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ"
Билборды экс-главы Кировоградской облгосадминистрации, народного депутата и руководителя областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергея Ларина облили красной краской.
Об этом повідомляє Гражданская сеть ОПОРА в Кировоградской области, передает RegioNews.
По данному факту правоохранители начали расследование.
Сотрудники полиции установили факт повреждения билбордов на которых размещены агитационные материалы одной из политических сил. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
Напомним, 16 августа в Днепре неизвестные разрисовали палатку ОПЗЖ с призывами к "днепровскому референдуму".