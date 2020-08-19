На Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ"

Об этом повідомляє Гражданская сеть ОПОРА в Кировоградской области, передает RegioNews.

По данному факту правоохранители начали расследование.

Сотрудники полиции установили факт повреждения билбордов на которых размещены агитационные материалы одной из политических сил. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Кировоградской области Виталина Бевзенко.