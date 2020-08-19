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19 августа 2020, 09:29 3

Выборы на Донбассе: ЦИК просит предоставить информацию о возможных угрозах

19 августа 2020, 09:29 3
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Определять уровень угроз не является полномочием Комиссии
Определять уровень угроз не является полномочием Комиссии
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия попросила СНБО и другие силовые ведомства предоставить ей информацию относительно возможных угроз во время проведения местных выборов на Донбассе.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Кроме того, Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской ОГА по предоставлению актуальных заключений о возможности организации подготовки и проведения местных выборов на избирательных участках, а также о возможности организации подготовки и проведения выборов депутатов райсоветов.

ЦИК не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и предотвращения террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавили в пресс-службе.

В ЦИК также отметили, что учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в выборах в ведомстве видят потребность в уточнении в компетентных органах информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Ранее сообщалось, что полиция Донецкой области не рекомендовала Донецкой военно-гражданской администрации отменять выборы в некоторых общинах Донецкой области.

Напомним, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.

ЦИК выборы Донбасс ОГА закон
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