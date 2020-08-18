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18 августа 2020, 18:33 3

В Славянске провели эксгумацию тел погибших на войне в 2014 году

18 августа 2020, 18:33 3
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Образцы ДНК тел будут направлены на экспертизу в Киев
Образцы ДНК тел будут направлены на экспертизу в Киев
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В Славянске во время расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами. По предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время оккупации Славянска в 2014 году.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прес-службу МВД.

Правоохранители добавили, что образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз с целью идентификации погибших.

"Место захоронения находилось на территории кладбища в Славянске. Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году", – сообщили в МВД.

Процедура эксгумации длилась два дня. На ней присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Мероприятие проведено в рамках расследования по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В МВД добавили, что это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших. Ранее правоохранители установили боевиков, которые расстреляли в Славянске четырех мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО незаконно лишены свободы 235 украинцев.

война боевики полиция криминальное дело МВД
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