На Харьковщине четверо детей отравилось крысиным ядом
Дети нашли банку и решили попробовать содержимое на вкус
Дети нашли банку и решили попробовать содержимое на вкус
В поселке Липцы Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции Харьковской области.
18 августа в 15:15 в Харьковскую областную детскую клиническую больницу были доставлены четверо малышей - 2, 5, 6 и 8 лет - с отравлением крысиным ядом.
Дети игрались и нашли банку с крысиным ядом. В результате, они решили попробовать содержимое емкости на вкус", - отметили в облуправлении Нацполиции.
На данный момент состояние детей удовлетворительное.
Напомним, сегодня же на Харьковщине ВАЗ сбил на переходе молодую женщину с младенцем.
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