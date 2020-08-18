На Харьковщине четверо детей отравилось крысиным ядом

Дети нашли банку и решили попробовать содержимое на вкус

Дети нашли банку и решили попробовать содержимое на вкус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции Харьковской области.

18 августа в 15:15 в Харьковскую областную детскую клиническую больницу были доставлены четверо малышей - 2, 5, 6 и 8 лет - с отравлением крысиным ядом.

Дети игрались и нашли банку с крысиным ядом. В результате, они решили попробовать содержимое емкости на вкус", - отметили в облуправлении Нацполиции.

На данный момент состояние детей удовлетворительное.

Напомним, сегодня же на Харьковщине ВАЗ сбил на переходе молодую женщину с младенцем.