Суд оставил под стражей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Шеремета

Также было отказано поручителям подозреваемого

Также было отказано поручителям подозреваемого

Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что судья также отказал поручителям подозреваемого.

Известно, что Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.

11 августа подозреваемого в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.