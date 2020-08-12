Суд оставил под стражей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Отмечается, что судья также отказал поручителям подозреваемого.
Известно, что Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.
25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.
11 августа подозреваемого в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.