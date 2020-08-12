14:47  12 августа
Мэр Ровно Хомко официально отказался баллотироваться на четвертый срок
19:18  12 августа
В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"
17:54  12 августа
В зоне ООС зафиксировано три случая нарушения перемирия, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
12 августа 2020, 16:43 3

Суд оставил под стражей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Шеремета

12 августа 2020, 16:43 3
Читайте також українською мовою
Также было отказано поручителям подозреваемого
Также было отказано поручителям подозреваемого
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что судья также отказал поручителям подозреваемого.

Известно, что Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.

11 августа подозреваемого в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест.

убийство Антоненко журналисты суд заседание
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »