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18 августа 2020, 15:08 9

У Зеленского на авиаперелеты в августе потратили более 1,2 миллиона гривен

18 августа 2020, 15:08 9
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Все перелеты осуществлены в пределах Украины
Все перелеты осуществлены в пределах Украины
Фото: Politeka
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Государственное управление делами с начала августа заплатило авиакомпании "Украина" свыше 1 млн грн за перелеты президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные Единого веб-портала использования публичных средств, передает RegioNews со ссылкой на"ДС".

По информации, обнародованной на ресурсе, Владимир Зеленский в августе уже пять раз раз пользовался услугами государственного авиационного предприятия "Украина".

Самая дорогая поездка стоила 547 727,47 грн.

Еще одно путешествие Зеленского стоило 286 981,93 грн.

Остальные — 210168, 74 грн, 162 126, 95 грн и 47 399,62 грн.

Таким образом, общая сумма составляет 1 млн 254 тыс. 404,71 грн.

Маршруты перелетов не указаны, однако отмечается, что все они были "в пределах Украины".

Напомним, как стало известно Зеленский на этой неделе посетит Николаевскую область с рабочим визитом.

Украина Владимир Зеленский авиарейсы деньги авиаперелеты президент
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