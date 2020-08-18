ГП "Энергоатом" не допустил НАПК к проведению проверки

Это впервые, когда специалистов агентства не допустили куда-то с проверкой

Это впервые, когда специалистов агентства не допустили куда-то с проверкой

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Как сообщает RegioNews, об этом передает пресс-служба НАПК.

НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционная проверка предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - отмечает глава НАПК Александр Новиков.

Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия Петр Котин. Следовательно, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.

В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК.

"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Несмотря на это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей отрасли атомной энергетики", - добавил Новиков.

Кроме того, в 2020 году НАПК провело 138 антикоррупционных проверок, в том числе в Министерстве внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному банку Украины и Государственной экологической инспекции, которая самостоятельно пригласила специалистов НАПК.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.

Также сообщалось, что НАПК проверит миллионные доходы заместителя Малюськи. В своей декларации он указал несколько объектов недвижимости и люксовые автомобили.