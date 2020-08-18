14:48  18 августа
ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко
11:48  18 августа
Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования
08:19  18 августа
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 августа 2020, 15:09 5

ГП "Энергоатом" не допустил НАПК к проведению проверки

18 августа 2020, 15:09 5
Читайте також українською мовою
Это впервые, когда специалистов агентства не допустили куда-то с проверкой
Это впервые, когда специалистов агентства не допустили куда-то с проверкой
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно провести Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает RegioNews, об этом передает пресс-служба НАПК.

НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционная проверка предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - отмечает глава НАПК Александр Новиков.

Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия Петр Котин. Следовательно, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.

В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК.

"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Несмотря на это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей отрасли атомной энергетики", - добавил Новиков.

Кроме того, в 2020 году НАПК провело 138 антикоррупционных проверок, в том числе в Министерстве внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному банку Украины и Государственной экологической инспекции, которая самостоятельно пригласила специалистов НАПК.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.

Также сообщалось, что НАПК проверит миллионные доходы заместителя Малюськи. В своей декларации он указал несколько объектов недвижимости и люксовые автомобили.

деньги закон НАПК проверки коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »