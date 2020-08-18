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18 августа 2020, 17:32

В Запорожье разоблачили миллионные махинации с коммунальной землей

18 августа 2020, 17:32
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Городской бюджет недополучил более 5 миллионов гривен
Городской бюджет недополучил более 5 миллионов гривен
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В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с муниципальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 миллионов гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, в 2017 году Запорожский городской совет заключила договор с частным экспертным учреждением на проведение оценки земельного участка, выделенного под строительство офиса. Зато оценщики в интересах фирмы-покупателя внесли в отчет ложные данные о реальной стоимости участка, занизив сумму более чем в 10 раз.

Сейчас директору и ведущему эксперту учреждения-оценщика объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

На указанный земельный участок наложен арест.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке. Проверяются материалы в отношении денежных оценок еще более 50-ти земельных участков, совершенных фигурантами дела.

Напомним, на Киевщине на ремонте дорог раздерибанили миллион гривен

СБУ расследование земля бюджет Запорожье
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