Стало известно, какие области наиболее эффективно использовали Дорожный фонд в этом году

Лидерами рейтинга являются две области, аутсайдерами – семь регионов

Лидерами рейтинга являются две области, аутсайдерами – семь регионов

Фото из открытых источников

В текущем году областные администрации получат 22 млрд грн из Дорожного фонда на ремонт областных и сельских дорог. Однако, несмотря на наличие средств, много областных государственных администраций дорогами не занимаются.

Как сообщает RegioNews, об этом написал в Facebook Юрий Голик, опубликовав статистику наиболее активных по ремонту дорог ОГА и аутсайдеров.

Таблица составлена по итогам 7 месяцев 2020 года. Из нее следует, что наиболее эффективными себя показали Днепропетровская и Харьковская области, а лидерами антирейтинга стали Черновицкая, Черниговская, Тернопольская, Волынская и Закарпатская ОГА, которые за этот период использовали менее 70% полученных средств.

Среди аутсайдеров также Киев, который получил 687 млн грн на ремонт дорог, но их не использовал.

"Расследователи, которые ищут сговор при проведении торгов на ремонт дорог "Укравтодором", на дороги ОГА внимания не обращают. Хотя 22 млрд в этом году – это больше, чем было у "Укравтодора" в прошлом на все трассы страны", – пишет Голик.

Кроме того, по его словам, на уровне ОГА нет единых квалификационных требований, жестких техзадач, здесь более простые технологии ремонта, широкий доступ к тендерам всех компаний.

"Казалось бы, должна быть сумасшедшая конкуренция, денег в избытке, должны делать все дороги сразу, и это должно быть видно, в том числе статистически. Но в реальности все не так", – констатирует Голик.

Голик убежден, работа областных администраций похожа на то, как еще недавно работал "Укравтодор", где каждая Служба автодорог области была государством в государстве.

Напомним, что на Киевщине на ремонте дорог раздерибанили миллион гривен.