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18 августа 2020, 08:44 2

На ЦИК давили, чтобы не проводить выборы в новые районы - Чернов

18 августа 2020, 08:44 2
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Определенные люди имели целью дестабилизацию ситуации в Украине
Фото: из открытых источников
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Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов уверен, что на членов Центральной избирательной комиссии осуществлялось давление со стороны определенных политиков чтобы не объявлять проведения выборов в новых укрупненных районных советах.

Как передает RegioNews, об этом политик рассказал в интервью "Укринформу".

Так, ЦИК из-за давления не назначила выборы в райсоветы еще 8 августа, когда принималось решение о выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

"Было дискуссионным – и я не знаю, почему – решение о назначении выборов в районные советы укрупненных районов. До того я общался не с одним членом Центральной избирательной комиссии – они были на распутье. Я бы сказал, что отдельные политики, чиновники оказывали давление, чтобы выборы в районные советы не объявлять. Но профессионализм членов ЦИК взял верх. Потому что они понимают, что по действующей Конституции нельзя не объявлять выборов в райсоветы", - констатировал Чернов.

Председатель облсовета подчеркнул, что необъявление выборов в райсоветы создало бы опасный прецедент. Как считает Чернов, противники проведения выборов имели целью дестабилизацию в Украине.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможном переносе местных выборов.

ЦИК выборы Местные выборы Сергей Чернов Харьковская область
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