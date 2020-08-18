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18 августа 2020, 17:00 3

Глава Черкасской ОГА Боднар считает мэра Бондаренко несамостоятельной политической фигурой

18 августа 2020, 17:00 3
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По мнению Романа Боднаря все заявления и действия Бондаренко связаны только с его политическими амбициями
По мнению Романа Боднаря все заявления и действия Бондаренко связаны только с его политическими амбициями
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Глава ОГА Роман Боднар рассказал о своих отношениях с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, подчеркнув, что у них есть «конфликт между позициями и видением определенной ситуации», однако личностного конфликта нет.

Об этом глава Черкасской Роман Боднар заявил в эксклюзивном интервью RegioNews.

Лично между мной и Анатолием Бондаренко конфликта нет. Есть конфликт между нашими позициями и видением определенной ситуации. Я вообще не хочу, чтобы люди становились заложниками личных конфликтов руководителей. За ним стоит большое количество избирателей, а за мной - огромная ответственность за область. Если мы будем выяснять друг с другом отношения, граждане от этого точно не выиграют", - охарактеризовал Боднар свои отношения с мэром.

Глава ОГА также считает, что демарш с отменой карантина в Черкассах – хорошо спланированная акция.

Не надо забывать, что в команде Бондаренко работают политтехнологи. Кроме того, он имеет тесные отношения с партией "Свобода". И я точно знаю, что на тот момент он общался с Юлией Тимошенко. Бондаренко четко указали, что надо сделать - и он это сделал. Хотя исполком горсовета не имел полномочий принимать подобное решение",- утверждает Боднар.

На уточняющий вопрос о том, считает ли глава ОГА, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко - подконтрольная фигура, тот ответил утвердительно, а также высказался относительно баллотирования Бондаренко на второй срок:

Думаю, да. Я не вижу и его действиях и заявлениях самостоятельного политического полета. Да, у него есть огромный политический опыт и интуиция. Но те ли это качества, которые ожидает общество от политика?

Выигрывает тот кандидат, которого заслуживает общество. Согласно Конституции, все имеют право баллотироваться. С моей стороны было бы не правильно сказать, что Бондаренко не надо участвовать в этих выборах",- заявил Роман Боднар.

Полностью интервью с главой Черкасской ОГА Романом Боднарем читайте здесь.

Досье на Романа Боднаря можно прочитать здесь.

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