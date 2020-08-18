На Прикарпатье главы ТИК тратят на организацию выборов собственные средства

Пока что все работают на общественных началах без оплаты труда

Пока что все работают на общественных началах без оплаты труда

Фото: из открытых источников

Пока официально не начнется избирательный процесс, все председатели и члены территориальных избирательных комиссий будут работать безвозмездно.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.

Так, в августе председатели и члены территориальных избирательных комиссий в Ивано-Франковской области должны зарегистрировать комиссию как юридическое лицо, районные ТИК - образовать сельские, поселковые комиссии, а городские ТИК - провести подготовительную работу по формированию избирательных округов.

Сейчас есть вопрос финансирования регистрации... и изготовление новой печати. Скажем так, придется брать эти расходы на себя, пока другого варианта я не вижу. А уже потом, когда поступят средства из целевой субвенции, компенсировать", – говорит председатель Ивано-Франковской городской ТИК Виталий Кныш.

Кроме того, по его словам, технических работников в ТИК тоже пока нет, поскольку юридически право заключать с ними гражданско-правовые соглашения можно только с пятого сентября, когда будет финансирование.

Также сообщается, что из-за отсутствия денег председатель Калушской городской ТИК Тамара Мигович печать и вывеску изготовила за собственные средства.

"Потратила 500 гривен, взяла чек и думаю, что мне эти деньги компенсируют. Еще одна проблема – надо зарегистрировать комиссию, но серверы будут работать только после 17-го августа. Согласно Избирательному кодексу, комиссию надо зарегистрировать в течение четырех дней, после образования. То что делать? В конце концов, хоть нам и обещают, что деньги будут позже, но это также не выход из ситуации. В любом случае, комиссия будет работать. Независимо от того, будет финансирование или нет, мы не будем срывать выборы", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Центральная избирательная комиссия утвердила первые изменения членов территориальных избирательных комиссий.