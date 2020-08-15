На местных выборах электронного голосования не будет - ЦИК

Законодательно такую возможность уже предусмотрели

Законодательно такую возможность уже предусмотрели

Фото: из открытых источников

В Украине, несмотря на законодательную возможность проведения онлайн-голосования, нет условий для его подготовки.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Центризбиркома Олег Диденко.

Голосование на местных выборах, которые состоятся в Украине 25 октября, будет проходить традиционным способом, пилотные проекты по электронному голосованию применены не будут.

Изменениями в кодекс введена возможность проведения таких экспериментов. Но условия, в которых происходит подготовка к выборам, их специфика и сложность не дают нам возможности должным образом их подготовить", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры готовит систему для моделирования онлайн-голосования. За своих кандидатов с помощью этой системы смогут проголосовать жители небольших городов.

Напомним, местные выборы должны состоятся 25 октября 2020 года. Это будут первые выборы после укрупнения районов в стране.