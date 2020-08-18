Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования

Власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций

Власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций

Фото: flickr

В селе Фонтанка под Одессой в течении первого месяца после разрешения изменения места регистрации появилось 379 новых избирателей.

Об этом сообщает местное издание "Одесский курьер", передает RegioNews.

Известно, что все они пытаются выдать себя за жителей поселка, а суммарное количество обращений об изменении места голосования составляет более 86% от общего количества избирателей населенного пункта.

Согласно данным сайта ЦИК, на избирательном участке № 510512 в течении июля количество избирателей резко возросло с 2390 до 2671, а к началу августа эта цифра увеличилась еще на 98 избирателей.

Все эти люди якобы живут в Фонтанке и подали заявления об изменении места регистрации с адреса прописки на адрес фактического проживания. Правда, живут эти избиратели согласно их же заявлениям об изменении места голосования, в одном и том же доме и чуть ли не в одной и той же квартире", - пишет издание.

Глава Фонтанского сельского совета Наталья Мишина говорит, что за несколько дней в домах появляется по 50 - 70 новых жителей одновременно. Она предполагает, что это ни что иное, как новый вид фальсификаций.

Напомним, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов заявил, что на ЦИК давили, чтобы не проводить выборы в новые районы.