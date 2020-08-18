09:29  18 августа
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 1600 новых случаев
11:48  18 августа
Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования
08:19  18 августа
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 августа 2020, 11:48 5

Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования

18 августа 2020, 11:48 5
Читайте також українською мовою
Власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций
Власти поселка предполагают, что это новый вид фальсификаций
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В селе Фонтанка под Одессой в течении первого месяца после разрешения изменения места регистрации появилось 379 новых избирателей.

Об этом сообщает местное издание "Одесский курьер", передает RegioNews.

Известно, что все они пытаются выдать себя за жителей поселка, а суммарное количество обращений об изменении места голосования составляет более 86% от общего количества избирателей населенного пункта.

Согласно данным сайта ЦИК, на избирательном участке № 510512 в течении июля количество избирателей резко возросло с 2390 до 2671, а к началу августа эта цифра увеличилась еще на 98 избирателей.

Все эти люди якобы живут в Фонтанке и подали заявления об изменении места регистрации с адреса прописки на адрес фактического проживания. Правда, живут эти избиратели согласно их же заявлениям об изменении места голосования, в одном и том же доме и чуть ли не в одной и той же квартире", - пишет издание.

Глава Фонтанского сельского совета Наталья Мишина говорит, что за несколько дней в домах появляется по 50 - 70 новых жителей одновременно. Она предполагает, что это ни что иное, как новый вид фальсификаций.

Напомним, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов заявил, что на ЦИК давили, чтобы не проводить выборы в новые районы.

выборы Одесса ЦИК Местные выборы фальсификации выборов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одесской области 14 работников горсовета заболели коронавирусом
18 августа 2020, 09:46
На ЦИК давили, чтобы не проводить выборы в новые районы - Чернов
18 августа 2020, 08:44
Труханов обещает восстановить дом Гоголя в Одессе
17 августа 2020, 17:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »