Сотрудники ГФС имеют в несколько раз меньшую зарплату, чем правоохранители, – Солодченко

Бюджет Государственной фискальной службы Украины на 2020 год составил 1,3 миллиарда гривен

Бюджет Государственной фискальной службы Украины на 2020 год составил 1,3 миллиарда гривен

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Чтобы налоговая милиция могла эффективно бороться с экономической преступностью, ее работники должны получать достойную зарплату. Сейчас в регионах зарплата налогового милиционера составляет в среднем 11,4 тысячи гривен.

Как сообщает RegioNews, об этом на своей странице в Facebook заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко.

"Бюджет Государственной фискальной службы Украины на 2020 год составил 1,3 миллиарда гривен. Это около 15% от прошлогоднего финансирования фискальной службы, в составе которой еще была налоговая и таможенные службы. Наряду с этим, почти 94% от общей суммы финансирования ДФС на этот год, направляется на выплаты заработных плат. На сегодня в регионах налоговый милиционер в среднем получает 11,4 тысячи гривен, в центральном аппарате несколько больше – 21,5 тысяч гривен”, – отметил председатель ДФС.

Он также подчеркнул, зарплаты сотрудников налоговой милиции в несколько раз меньше, в сравнении с другими правоохранительными органами. При этом, отметил Солодченко, ГФС не только получает средства из бюджета, но и возвращает их в государственную казну.

"Так, в направленных за семь месяцев 2020 года в суд уголовных производствах обеспечено возмещение нанесенных государству убытков в сумме 796,5 млн гривен, что составляет 61% от выделенных на финансирование налоговой милиции денежных средств. До конца года осталось еще 5 месяцев, соответственно, финансовые возвраты от деятельности налоговой милиции будут только расти”, – отметил исполняющий обязанности председателя ГФС.

По его словам, Налоговая милиция начала разрушать старые коррупционные схемы, благодаря чему более чем в два раза была повышена уплата акцизного налога на спирт, а также на 16% – акциза с произведенных подакцизных товаров.

"Так, по результатам І полугодия, субъекты, которые производят спирт, а также имеют лицензию на его хранение, выплатили более 175 млн гривен акцизного налога. Это почти в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, такими субъектами за этот период уплачено почти 12 млрд гривен акцизного налога с произведенных подакцизных товаров, что на 1,67 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Как по мне – это весомые результаты”, – подытожил Сергей Солодченко.

Напомним, ранее сообщалось, сколько украинцев получают зарплату свыше 25 тысяч гривен.