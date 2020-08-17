Зеленский наложил вето на закон о валютной ипотеке Дубинского

Президент предлагает принять закон в новой редакции

Президент предлагает принять закон в новой редакции

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отклонил закон №3640 о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, который Верховная Рада приняла 16 июля.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Автором этого законопроекта является народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Известно, что Зеленский внес в документ замечания и вернул его на рассмотрение парламента.

Он предлагает продлить мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, но предлагает исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

Ранее Министерство юстиции также рекомендовало Зеленскому отклонить этот закон, поскольку его принятие могло сделать невозможным взыскание имущества за долги, и это бы создало условия для махинаций.

Напомним, НАПК направило в суд протокол на заместителя Венедиктовой. Он несвоевременно подал декларацию о доходах.