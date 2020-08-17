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17 августа 2020, 18:33 4

Зеленский ввел в СНБО новых чиновников: кто теперь в составе

17 августа 2020, 18:33 4
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Президент вывел из состава СНБО ряд бывших должностных лиц
Президент вывел из состава СНБО ряд бывших должностных лиц
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Офиса президента, соответствующий указ № 324/2020 глава государства подписал 17 августа.

Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО выведены екс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Напомним, в июле Владимир Зеленский назначил первого заместителя секретаря СНБО.

президент РНБО НБУ Нацбанк указ
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