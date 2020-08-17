Зеленский уволил своего советника Новикова
Ранее Новиков написал заявление об увольнении
Ранее Новиков написал заявление об увольнении
Президент Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Игоря Новикова.
Как сообщает RegioNews, соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.
"Освободить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №326/2020.
Отметим, что Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником в июле прошлого года.
Напомним, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине