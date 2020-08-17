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17 августа 2020, 18:17 7

Зеленский уволил своего советника Новикова

17 августа 2020, 18:17 7
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Ранее Новиков написал заявление об увольнении
Ранее Новиков написал заявление об увольнении
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Игоря Новикова.

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Освободить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №326/2020.

Отметим, что Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником в июле прошлого года.

Напомним, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подал заявление об увольнении по собственному желанию.

увольнение Офис президента президент советник указ
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