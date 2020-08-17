Экс-начальника Запорожской полиции уволили из органов за пьяное вождение

Ранее в сеть слили видео допроса нетрезвого чиновника

Ранее в сеть слили видео допроса нетрезвого чиновника

Фото: Нацполиция

Бывший главный полицейский Запорожской области Олег Золотоноша после задержания за пьяное вождение в Киеве был уволен из органов внутренних дел.

Об этом сообщает местное издание "Горожане", передает RegioNews.

По данным издания, приказ об увольнении был подписан сегодня, 17 августа. При увольнении Золотоноша получил разовую компенсацию и средства за неиспользованные дни отпуска.

Также экс-полицейський пытается оспорить выписанный штраф за пьяное вождение, дело будут рассматривать 3 сентября в суде Днепра.

Известно, что с 2017 по 2018 год Золотоноша возглавлял Главное управление Нацполиции в Запорожской области, он покинул свой пост со скандалом и заявил, что его заставили уйти.

Напомним, 17 июля стало известно, что экс-начальника Запорожской полиции задержали за пьяное вождение. В сеть "слили" видео допроса нетрезвого Олега Золотоноши.