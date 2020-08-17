18:05  17 августа
В Ивано-Франковске создали игрушечного мэра Марцинкива
16:43  17 августа
Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
17:43  17 августа
"Тишина" на Донбассе продолжается: с начала суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 18:03 4

Экс-начальника Запорожской полиции уволили из органов за пьяное вождение

17 августа 2020, 18:03 4
Читайте також українською мовою
Ранее в сеть слили видео допроса нетрезвого чиновника
Ранее в сеть слили видео допроса нетрезвого чиновника
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Бывший главный полицейский Запорожской области Олег Золотоноша после задержания за пьяное вождение в Киеве был уволен из органов внутренних дел.

Об этом сообщает местное издание "Горожане", передает RegioNews.

По данным издания, приказ об увольнении был подписан сегодня, 17 августа. При увольнении Золотоноша получил разовую компенсацию и средства за неиспользованные дни отпуска.

Также экс-полицейський пытается оспорить выписанный штраф за пьяное вождение, дело будут рассматривать 3 сентября в суде Днепра.

Известно, что с 2017 по 2018 год Золотоноша возглавлял Главное управление Нацполиции в Запорожской области, он покинул свой пост со скандалом и заявил, что его заставили уйти.

Напомним, 17 июля стало известно, что экс-начальника Запорожской полиции задержали за пьяное вождение. В сеть "слили" видео допроса нетрезвого Олега Золотоноши.

увольнение полиция алкоголь Запорожье начальник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали людей
17 августа 2020, 15:31
Зеленский уволил глав РГА на Полтавщине и Черкасчине
15 августа 2020, 12:48
Гео Лерос высмеял пост Офиса президента о Ермаке и ЦИК
14 августа 2020, 20:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »