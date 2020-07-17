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17 июля 2020, 20:27 7

Экс-начальника Запорожской полиции задержали за пьяное вождение

17 июля 2020, 20:27 7
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В сеть "слили" видео допроса нетрезвого Олега Золотоноши
В сеть "слили" видео допроса нетрезвого Олега Золотоноши
Фото: 061.ua
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Полиция задержала за вождение в нетрезвом состоянии бывшего руководителя ГУНП в Запорожской области Олега Золотоношу.

О задержании Олега Золотоноши пишет телеграм-канал Teza, передает RegioNews.

В этот раз пяным водителем оказался бывший глава Нацполиции Запорожской области Олег Золотоноша. Судя по видео, господин Олег очень хорошо "отдохнул" перед тем, как садиться за руль, – пишет Teza.

Пока не понятно, где именно задержали Олега Золотоношу – в Запорожье или в Днепре, где он в настоящее время работает в Государственном университете внутренних дел. В соцсетях также есть версия, что задержание произошло в Киеве.

На опубликованном видео мужчина не очень разборчиво говорит, чтобы ему развязали руки. Взамен он обещает, что "сядет спокойно".

Напомним, сегодня в Ужгороде зять экс-чиновника МВД на BMW протаранил карету скорой .

полиция задержание алкоголь допрос Запорожье начальник
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