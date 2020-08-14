Гео Лерос высмеял пост Офиса президента о Ермаке и ЦИК

По мнению нардепа, опровержение информации, просочившейся в СМИ, писал советник Ермака Михаил Подоляк

По мнению нардепа, опровержение информации, просочившейся в СМИ, писал советник Ермака Михаил Подоляк

Фото из открытых источников

Народный депутат Гео Лерос высмеял неубедительное опровержение информации о том, что глава ОП Ермак требовал увольнения главы, секретаря и еще троих членов ЦИК, потому что они – «люди Богдана».

Свое мнение по этому поводу Гео Лерос высказал на своей странице в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

Лерос утверждает, что вся депутатская фракция "Слуга народа" знает об угрозах главе ЦИК Олегу Диденко уголовными делами, для того, чтобы тот ушел в отставку и можно было спасти фальсификациями низкие рейтинги пропрезидентской партии.

Уже вся фракция в курсе, что Ермак поручил своему заму угрожать главе ЦВК уголовными делами, чтоб последний ушёл в отставку. Понимая, что рейтинг пикирует на дно, появился реальный план фальсификаций. Слава Лукашенко не даёт Ермаку покоя. Он Зеленскому любит его ставить в пример, отсюда эти навязчивые идеи, чтоб Президент публично отчитывал чиновников и ставил жёсткие ультиматумы", - написал нардеп.

Гео Лерос заметил, что методы Ермака "крайне неубедительны и неэффективны, как и пост - оправдание про давление на ЦВК". Он также предположил, что пост на сайте Офиса президента писал никто иной как советник Ермака Михаил Подоляк.

Готов поспорить на печень, что пост писал именно Подоляк. Этого инфантильного закомплексованного гопника ни с кем не спутаешь", - заявил Лерос.

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Напомним, сегодня днем СМИ сообщили, что Ермак требует от "людей Богдана" уволиться из ЦИК, однако те отказались, ссылаясь на отсутствие формальных причин.

Позже в Офисе президента опровергли информацию "корявым" постом в соцсети Facebook. Пользователи сети высмеяли реакцию ОП и стиль изложения опровержения отметив, что это только подтверждает обнародованную ранее в СМИ информацию.