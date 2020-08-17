Ексначальника Запорізької поліції звільнили з органів за п`яне водіння

Раніше в мережу злили відео допиту нетверезого чиновника

Раніше в мережу злили відео допиту нетверезого чиновника

Фото: Нацполіція

Колишнього головного поліцейського Запорізької області Олега Золотоношу після затримання за п’яне водіння у Києві було звільнено з органів внутрішніх справ.

Про це повідомляє місцеве видання "Горожане", передає RegioNews.

За даними видання, наказ про звільнення був підписаний сьогодні, 17 серпня. При звільненні Золотоноша отримав разову компенсацію і кошти за невикористані дні відпустки.

Також експоліцейський намагається оскаржити виписаний штраф за п'яне водіння, справу будуть розглядати 3 вересня в суді Дніпра.

Відомо, що з 2017 по 2018 рік Золотоноша очолював Головне управління Нацполіції в Запорізькій області, він покинув свою посаду зі скандалом і заявив, що його примусили піти.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що ексначальника Запорізької поліції затримали за п`яне водіння. У мережу "злили" відео допиту нетверезого Олега Золотоноші.