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15 августа 2020, 12:48

Зеленский уволил глав РГА на Полтавщине и Черкасчине

15 августа 2020, 12:48
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Также президент назначил нового главу РГА на Сумщине
Также президент назначил нового главу РГА на Сумщине
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей двух районных государственных администраций, а также назначил нового руководителя в Лебединской РГА, что на Сумщине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Так, с должности руководителя Лубенской райгосадминистрации (Полтавская область) был уволен Александр Циганенко. Как отмечается в распоряжении, его уволили в соответствии с заявлением, которое он подал.

Согласно ежегодной декларации, чиновник владеет целым автопарком грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также является собственником фермерского хозяйства "Фаворит агро плюс" и ТОВ "Агротайм". Также экс-глава РГА владеет наличными средствами в размере 21 млн гривен.

Также был уволен Гончаревский Владислав с должности руководителя Звенигородской РГА Черкасской области. Раньше чиновник работал в отделе образования райгосадминистрации, а на должность руководителя РГА его назначили в декабре прошлого года.

В то же время, на Сумщине новым руководителем Лебединской районной государственной администрации был назначен Виктор Химич.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский уволил четырех председателей райгосадминистраций и еще двух назначил.

Кроме того, Кабмин отозвал свое согласование на назначение председателя Кировоградской ОГА Валерия Мищенко через конфликт интересов.

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