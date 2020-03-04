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04 марта 2020, 13:59 1

В Одессе строители начали незаконно срезать склон под жилыми домами

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04 марта 2020, 13:59 1
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В городском ГАСКе заявили, что строительство высотки на Военном спуске, 10 незаконно, у застройщика нет всех необходимых разрешительных документов
Фото: Думская
В городском ГАСКе заявили, что строительство высотки на Военном спуске, 10 незаконно, у застройщика нет всех необходимых разрешительных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Начальник управления ГАСК горсовета Александр Авдеев рассказал, что инспекторы управления 2 марта зафиксировали факт частичного демонтажа существующей подпорной стены и срезания части склона.

"Была повреждена канализационная труба, поэтому мы сразу остановили строительные работы. 3 марта управление ГАСК инициировало комиссионное обследование объекта. В проверке приняли участие также представители управления инженерной защиты территории города, застройщика и жители дома №9 по улице Гоголя. Управление инженерной защиты действительно согласовало проект строительства подпорной стенки на буронабивных сваях, что должно уберечь склон и близлежащие дома от разрушения. Однако управление ГАСК не регистрировало и не выдавало никакие разрешения на данный вид работ. Таким образом, есть все основания считать работы незаконными, о чем был составлен соответствующий акт", — отметил Александр Авдеев.

Также руководитель ГАСК подготовил докладную записку о произошедшем на имя заместителя Одесского городского головы. Он пообещал держать ситуацию на контроле и не допустить возобновления работ без разрешительных документов.

"Управление попытается наладить диалог местных жителей с заказчиком строительства, чтобы как можно скорее были устранены причиненные неудобства и убытки", — заключил Александр Авдеев.


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