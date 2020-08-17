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17 серпня 2020, 17:29 1

Труханов обіцяє відновити будинок Гоголя в Одесі

17 серпня 2020, 17:29 1
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Зараз гостро стоїть питання про відновлення в найкоротші терміни покрівлі будинку
Зараз гостро стоїть питання про відновлення в найкоротші терміни покрівлі будинку
Фото з відкритих джерел
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Будинок Гоголя в Одесі перебуває в аварійному стані й потребує термінового ремонту, щоб уникнути подальшого руйнування.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, такі висновки зробила комісія, створена 30 липня для обстеження стану фасадного Г-подібного корпусу в Одесі, відомого як Будинок Гоголя.

Також, він зазначив, що сьогодні, 17 серпня, члени виконавчого комітету Одеської міськради, одноголосно визнали даний корпус непридатним для проживання, а також таким, що не відповідає технічним і санітарним вимогам.

"Не дивлячись на те, що його аварійний стан очевидний, для виконання законодавчої процедури й продовження нашої роботи необхідно було отримати даний експертний висновок. Це - основа для виділення коштів на консервацію Будинку Гоголя", - повідомив мер Одеси.

Одеський міський голова наголосив, що сьогодні гостро стоїть питання про відновлення в найкоротші терміни покрівлі та зміцненні конструктивів будівлі.

Нагадаємо, у березні 2020 року в Одесі будівельники почали незаконно зрізати схил під житловими будинками.

Одеса Будинок Труханов Геннадій мер гроші
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