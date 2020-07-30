Активисты приобрели подарочные сертификаты на улучшенные камеры в СИЗО для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича

Они требуют от Минюста запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария"

Они требуют от Минюста запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария"

Фото: Facebook

Ряд общественных организаций и партий обратились к общественному совету при Министерстве юстиции с требованием запретить деятельность пророссийских «Оппозиционной платформы – За жизнь» и «Партии Шария».

Об этом пишет Regionews со ссылкой на УНИАН.

С соответствующим заявлением активисты партии "Национальный корпус", ВОО "Сокол" и движения ветеранов Украины выступили сегодня на пресс-конференции.

По словам руководителя штаба "Нацкорпуса" Максима Жорина, несколько ранее его политсила обратилась с требованием запретить эти две партии к СБУ и Министерства юстиции, а также подала иск в отношении запрета "Партии Шария" в Окружной админсуд Киева. Однако, по состоянию на сегодня никакого ответа от этих трех учреждений еще не получено.

Сегодня же, подчеркнул Жорин, от политических партий и общественных организаций в общественный совет при Министерстве юстиции передано аналогичное требование о запрете Партии Шария и ОПЗЖ.

Кроме того, представитель движения ветеранов Украины Антон Колумбет заявил, что специально для пророссийских политиков уже приобретено 4 сертификата на платные камеры в следственном изоляторе Киева. Эти сертификаты предназначены для Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Анатолия Шария.

Министерство юстиции запустило новую услугу – улучшение условий пребывания в СИЗО для самых уважаемых клиентов. Мы скинулись и приобрели 4 сертификаты в "Киевский следственный изолятор". К ним прикладывается заявление на конкретную фамилию. Господа Бойко, Медведчук, Рабинович и Шарий, вас ждут комфортные удобные СИЗО Киева, где вы будете полностью защищены от коронавирусной болезни", - сказал Колумбет.

В свою очередь председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук отметил, что сегодняшнее заявление относительно запрета ОПЗЖ и "Партии Шария" будет рассмотрено общественным советом на следующей неделе и по результатам рассмотрения будет обращение как в Министерство юстиции, так и других государственных органов с требованием отменить регистрацию этих двух политических сил.

Напомним, Окружной админсуд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности Партии Шария".