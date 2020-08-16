В Днепре неизвестные разрисовали палатку "ОПЗЖ" с призывами к "днепровскому референдуму"
Неравнодушные днепряне разрисовали краской агитационную палатку от ОПЗЖ, оставив на ней оскорбительную надпись.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook активиста Олега Чистопольцева.
Если власть/правоохранители не могут разобраться с пророссийскими партиями в Украине, то за дело берутся неравнодушные граждане", - написал Чистопольцев.
По его информации, неизвестные оставили надпись на палатке оскорбительную надпись о Медведчуке, напомнив, что на нем "кровь наших защитников".
Только что увидел такое на Новокрымском Если власть/правоохранители не могут разобраться с пророссийскими партиями в...Опубликовано Олегом Чистопольцевим Суббота, 15 августа 2020 г.
Напомним, В городском совете Днепра разгорелся скандал из-за "Днепровский референдум" . В ответ на развешанные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровском референдума", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм".