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16 августа 2020, 12:50 2

В Днепре неизвестные разрисовали палатку "ОПЗЖ" с призывами к "днепровскому референдуму"

16 августа 2020, 12:50 2
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Конфликтмежду проукраинькими и пророссийскими политсилами относительно "днепровского референдума" продолжается
Фото: Facebook
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Неравнодушные днепряне разрисовали краской агитационную палатку от ОПЗЖ, оставив на ней оскорбительную надпись.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook активиста Олега Чистопольцева.

Если власть/правоохранители не могут разобраться с пророссийскими партиями в Украине, то за дело берутся неравнодушные граждане", - написал Чистопольцев.

По его информации, неизвестные оставили надпись на палатке оскорбительную надпись о Медведчуке, напомнив, что на нем "кровь наших защитников".

Только что увидел такое на Новокрымском Если власть/правоохранители не могут разобраться с пророссийскими партиями в...

Опубликовано Олегом Чистопольцевим Суббота, 15 августа 2020 г.

Напомним, В городском совете Днепра разгорелся скандал из-за "Днепровский референдум" . В ответ на развешанные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровском референдума", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм".

референдум конфликт ОПЗЖ Днепр пиар
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