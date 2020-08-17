Кравчук назвал условия политического урегулирования на Донбассе

По мнению председателя ТКГ, полного прекращения огня достичь еще не удалось

По мнению председателя ТКГ, полного прекращения огня достичь еще не удалось

Фото из открытых источников

Украина готова воплощать в жизнь шаги по урегулированию конфликта на Донбассе после того, как режим полного и всеобъемлющего прекращения огня будет действовать по всей линии разграничения.

Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, переход к политическому блоку Минских договоренностей возможен только после того, "когда огонь прекратится не в отдельных местах, где сосредоточены силы, а на всей "границе", или на всей линии разграничения".

Он отметил, что в Минских договоренностях прописана всеобъемлющая тишина и бессрочное перемирие, однако сейчас на передовой продолжаются провокационные обстрелы.

Но параллельно мы будем предлагать различные формы, не будем ждать, чтобы жители, граждане Украины, которые живут на неподконтрольной Украине территории видели, что Украина действует последовательно и системно, и будет отстаивать и выкладывать дорогу к миру", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что невозможно предсказать, сколько дней должен длиться режим прекращения огня, чтобы перейти к политическому блоку "Минска".

Мы будем смотреть реально на вещи. Мы не будем заявлять ничего непродуманного, чтобы люди не чувствовали, что кому-то очень хочется быстро. А надо реально оценивать. Зачем обманывать и говорить, что вот завтра будет мир, а его нет", - заявил Кравчук.

Напомним, Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.

Он также считает, что на Донбассе не состоятся выборы, так как нет гарантии, что наемники не используют оружие.