Кравчук предлагает в отношении ОРДЛО отказаться от понятия "особый статус"

Понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству

Понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает заменить для Донбасса понятие "особый статус" на новую формулировку "особый режим административного управления", которая будет соответствовать украинскому законодательству.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "ДОМ", передает RegioNews.

Первый президент уверен, что такое решение будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению и законам, которые уже приняты.

Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - рассказал Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подсчитали, сколько средств понадобится на восстановление оккупированного Донбасса.