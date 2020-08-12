Кравчук предлагает в отношении ОРДЛО отказаться от понятия "особый статус"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает заменить для Донбасса понятие "особый статус" на новую формулировку "особый режим административного управления", которая будет соответствовать украинскому законодательству.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "ДОМ", передает RegioNews.
Первый президент уверен, что такое решение будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению и законам, которые уже приняты.
Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - рассказал Кравчук.
Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подсчитали, сколько средств понадобится на восстановление оккупированного Донбасса.