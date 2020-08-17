Ситуация на Донбассе: обстрелов нет, боевики придерживаются режима "тишины"

Украинские воины продолжают выполнять боевые задания штаба

Украинские воины продолжают выполнять боевые задания штаба

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За прошедшие сутки и с начала текущих на Донбассе не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков. Режим "тишины" сохраняется в полной мере.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС

Также в штабе отмечают, что военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове осуществить достойный отпор на возможные опасные действия врага.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Напомним, накануне снайпер из "ЛНР" добровольно сдался украинским военным.