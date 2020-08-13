Кравчук рассказал, почему на Донбассе не состоятся выборы

Нет гарантии, что наемники не используют оружие

Нет гарантии, что наемники не используют оружие

Фото: из открытых источников

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся, потому что там много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются, ведь они просто зарабатывают деньги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинское радио.

Когда стреляют, то выборы проводить нельзя. И кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, но и так называемые "добровольцы", которые приехали и из Бразилии и из Киргизии. Чего они туда приехали ? Заработать деньги. Они стреляют не защищая землю, а просто зарабатывая деньги, они – гастарбайтеры-наемники. Какие там могут быть выборы", - рассказал Кравчук.

По его словам, платит им тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

Какие могут быть выборы, когда там сидит человек, который никому не подчинен. Кто может гарантировать, что он не использует оружие. Какие выборы?”, - сказал Кравчук.

Напомним, Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.