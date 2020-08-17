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17 серпня 2020, 10:36 10

Кравчук назвав умови політичного врегулювання на Донбасі

17 серпня 2020, 10:36 10
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На думку голови ТКГ, повного припинення вогню досягти ще не вдалося
На думку голови ТКГ, повного припинення вогню досягти ще не вдалося
Фото з відкритих джерел
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Україна готова втілювати в життя кроки із врегулювання конфлікту на Донбасі після того, як режим повного і всеосяжного припинення вогню буде діяти по всій лінії розмежування.

Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, перехід до політичного блоку Мінських домовленостей можливий тільки після того, "коли вогонь припиниться не в окремих місцях, де зосереджені сили, а на всьому "кордоні", або на всій лінії розмежування".

Він зазначив, що в Мінських домовленостях прописана всеосяжна тиша і безстрокове перемир’я, однак зараз на передовій тривають провокаційні обстріли.

Але паралельно ми пропонуватимемо і задіюватимемо різні форми, не чекатимемо, щоб мешканці, громадяни України, які живуть на непідконтрольній Україні території бачили, що Україна діє послідовно і системно, і відстоюватиме і вимощуватиме дорогу до миру", – розповів Кравчук.

Він додав, що неможливо передбачити, скільки днів має тривати режим припинення вогню, щоб перейти до політичного блоку "Мінська”.

Ми дивитимемося реально на речі. Ми не заявлятимемо нічого непродуманого, щоб люди не відчували, що комусь дуже хочеться швидко. А треба реально оцінювати. Навіщо обдурювати і казати, що от завтра буде мир, а його немає", – заявив Кравчук.

Нагадаємо, Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.

Він також вважає, що на Донбасі не відбудуться вибори, бо немає гарантії, що бойовики не використають зброю.

Донбас ООС війна політика заява Леонід Кравчук
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