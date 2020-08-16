16:14  16 августа
В Минздраве рассказали о том, как будут работать детсады этой осенью
17:31  16 августа
Каждый пятый черновчанин готов проголосовать за отстраненного мэра Каспрука
18:15  16 августа
"Тишина" на Донбассе продолжается: обстрелов с начала суток не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
16 августа 2020, 18:15 2

"Тишина" на Донбассе продолжается: обстрелов с начала суток не зафиксировано

16 августа 2020, 18:15 2
Читайте також українською мовою
Боевых потерь в подразделениях ООС нет
Боевых потерь в подразделениях ООС нет
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews с посиланнямна штаб ООС.

В то же время, сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Уживка, враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Водяного.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 16 августа 2020 года Слава...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 16 августа 2020 г.

Напомним, сегодня снайпер из "ЛНВ" добровольно сдался украинским военным.

Донбасс ООС военные обстрелы штаб
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Снайпер из "ЛНР" добровольно сдался украинским военным
16 августа 2020, 17:50
На Донбассе не фиксируют обстрелов вторые сутки подряд
16 августа 2020, 09:56
ООС: нарушений режима "тишины" со стороны боевиков не зафиксировано
15 августа 2020, 18:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »