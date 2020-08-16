"Тишина" на Донбассе продолжается: обстрелов с начала суток не зафиксировано

Боевых потерь в подразделениях ООС нет

Боевых потерь в подразделениях ООС нет

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews с посиланнямна штаб ООС.

В то же время, сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Уживка, враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Водяного.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 16 августа 2020 года Слава... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 16 августа 2020 г.

Напомним, сегодня снайпер из "ЛНВ" добровольно сдался украинским военным.