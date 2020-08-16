Группа "Слуг народа" требует запретить Лукашенко въезд в Украину
Депутаты президентской партии Александра Лукашенко предостерегли от обращения за помощью к России, как это в свое время делал украинский президент-беглец Виктор Янукович.
Соответствующее заявление обнародовал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
В обращении нардепы требуют от украинской власти приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с властями Беларуси.
Также они призывают запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для Лукашенко, членов белорусского правительства (за некоторыми исключениями), членов ЦИК, других должностных лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов и кампании массового нарушения прав человека.
В заявлении также предлагается согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другое государство.
Кроме того, депутаты требуют от Кабинета Министров не допустить экспорт в Беларуси спецсредств, которые можно использовать для подавления протестов.
Заявление пока подписали 12 нардепов фракции "Слуга народа".
#уходи! Заявление о событиях в Беларуси Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга...Опубликовано Богданом Яременко Воскресенье, 16 августа 2020 г.
Напомним, ранее из-за событий в Беларуси нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что Украина должна поднять вопрос о площадке для переговоров по Донбассу