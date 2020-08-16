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16 августа 2020, 16:49 9

Группа "Слуг народа" требует запретить Лукашенко въезд в Украину

16 августа 2020, 16:49 9
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Нардепы назвали выборы в Беларуси сфальсифицированными и призвали Лукашенко не прибегать к жесткому подавлению протестов
Нардепы назвали выборы в Беларуси сфальсифицированными и призвали Лукашенко не прибегать к жесткому подавлению протестов
Фото: Украина 24
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Депутаты президентской партии Александра Лукашенко предостерегли от обращения за помощью к России, как это в свое время делал украинский президент-беглец Виктор Янукович.

Соответствующее заявление обнародовал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В обращении нардепы требуют от украинской власти приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с властями Беларуси.

Также они призывают запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для Лукашенко, членов белорусского правительства (за некоторыми исключениями), членов ЦИК, других должностных лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов и кампании массового нарушения прав человека.

В заявлении также предлагается согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другое государство.

Кроме того, депутаты требуют от Кабинета Министров не допустить экспорт в Беларуси спецсредств, которые можно использовать для подавления протестов.

Заявление пока подписали 12 нардепов фракции "Слуга народа".

#уходи! Заявление о событиях в Беларуси Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга...

Опубликовано Богданом Яременко Воскресенье, 16 августа 2020 г.

Напомним, ранее из-за событий в Беларуси нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что Украина должна поднять вопрос о площадке для переговоров по Донбассу

выборы Украина заявление Беларусь Слуга народа протесты Александр Лукашенко
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