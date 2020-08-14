Стрельба в Мукачево: фигуранты сдались полиции через пять лет

Производство по этому делу заканчивается 16 августа

Производство по этому делу заканчивается 16 августа

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13 августа в полицию Закарпатской области добровольно явились с адвокатом двое фигурантов резонансной стрельбы в Мукачевском спорткомплексе "Антарес".

Об этом сообщает местное издание "Закарпатье онлайн", передает RegioNews.

По информации издания, Роман Стойко и Руслан Каганец скрывались с 2015 года, им обоим суд сразу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 дня.

Известно, что 16 августа заканчивается срок досудебного расследования в рамках уголовного производства по упомянутых событиях в Мукачево.

Следственным судьей была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 16 августа 2020 года в связи с тем, что органами предварительного расследования не было подано ходатайство о продлении срока предварительного расследования, в рамках данного уголовного производства, которое заканчивается в воскресенье 16 августа 2020 года", - говорится в официальном сообщении Ужгородского горрайонного суда.

Справка: летом 2015 года бойцы "Правого сектора" должны были встретиться с представителями экс-регионала Михаила Ланьо в спорткомплексе "Антарес". После словесной перепалки они выстрелили охраннику в голову, на место прибыла полиция. В ходе переговоров начальнику полиции поставили ультиматум сдать оружие. Когда он отказался, началась стрельба. Во время погони колонна автомобилей "Правого сектора" прорвалась в горы. В результате перестрелки двое представителей "Правого сектора" погибли, четверо полицейских получили ранения.

Напомним, прокурор Закарпатской области написал заявление об увольнении, причины его увольнения пока неизвестны.