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14 августа 2020, 15:31 4

Под Офисом президента митингуют жители Луганщины: требуют проведения выборов

14 августа 2020, 15:31 4
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Учасники акции выступают за проведение 25 октября выборов в ОТГ
Учасники акции выступают за проведение 25 октября выборов в ОТГ
Фото: из открытых источников
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В Киеве под Офисом президента собрались несколько сотен жителей Луганской области с требование провести местные выборы в 8 объединенных территориальных громадах на Луганщине, где по решению Центризбиркома их проведение признано невозможным.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сотни жителей Луганщины вышли на митинг под Офис президента Украины. Люди требуют от президента вернуть им право голоса и отменить решение об отмене местных выборов в 8 ОТГ на Луганщине", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось, 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что Денисова потребовала у ЦИК документы о невозможности проведения выборов в 18 громадах на Донбассе.

ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы.

Также Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

выборы Офис президента протест Луганщина ЦИК
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