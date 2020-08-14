Партия "Пропозиция" заявляет о попытках фальсификации результатов выборов

13 из 22 областных ТИК возглавили представители провластной фракции "Слуга народа", а это абсолютное большинство

13 из 22 областных ТИК возглавили представители провластной фракции "Слуга народа", а это абсолютное большинство

Фото: proposition.org.ua

Об этом говорится в заявлении партии, информирует RegioNews.

"13 из 22 областных территориальных избирательных комиссий, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии №172 от 10 августа 2020 года, возглавили представители провластной фракции "Слуга народа". Это абсолютное большинство. Подобная ситуация сложилась и в районных и городских территориальных избирательных комиссиях. Тотальный контроль комиссий партией власти и ее сателлитами создает неконкурентные преимущества для этих политических сил", - сказано в заявлении.

В политсиле считают, что это может быть использовано для тотальной фальсификации результатов местных выборов, в частности путем искажения результатов, полученных на выборах оппонентами, блокирования работы представителей от других партий и тому подобное.

Ведь совокупность решений избирательных комиссий через назначение представителей правящей партии на руководящие должности в этих комиссиях является очевидным злоупотреблением властью", — говорят в партии.

Отмечается, что все это происходит на фоне необоснованной либерализации права изменения избирательного адреса без мотивированного заявления и предоставления подтверждающих документов, а также изменений в формы протокола о подсчете голосов избирателей.

Последний может быть изготовлен комиссией самостоятельно и не содержать никаких средств защиты. В итоге это ставит под сомнение возможность проведения свободных, демократических и справедливых местных выборов", - считают в политической силе.

В партии считают, что решение Центральной избирательной комиссии в очередной раз продемонстрировало, что этот орган не только полностью подконтролен действующей власти и был сформирован исключительно с позиции политической целесообразности, но и не способен гарантировать проведение свободных и честных выборов в стране

Напомним, 10 августа "Пропозиция" выступила за проведение выборов на всей территории Донбасса. Партия подвергла жесткой критике решение ЦИК о невозможности проводить выборы вдоль линии разграничения.