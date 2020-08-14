09:46  14 августа
В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
11:56  14 августа
Кабмин внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину
08:19  14 августа
Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 14:23 2

"Слуга народа" Качура требует распустить общественный совет при Минюсте

14 августа 2020, 14:23 2
Читайте також українською мовою
Качуре не понравилось, что Рада рекомендовала запретить "ОПЗЖ" и Партию Шария
Качуре не понравилось, что Рада рекомендовала запретить "ОПЗЖ" и Партию Шария
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура обратился к министру юстиции с требованием распустить общественный совет при Минюсте, за то, что совет направил в министерство обращение о запрете нескольких политических партий.

Об этом Александр Качура написал в Telegram, сообщает RegioNews.

Качура заявил, что обращение общественного совета является "исключительно политическим и не имеет под собой никаких аргументаций".

Совет при Минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице. Общественный совет создается для экспертного контроля юридическим сообществом и наработки рекомендаций для принятия решений центральным органом исполнительной власти, а не для политического преследования праворадикальных партий своих оппонентов. До избрания я был членом этого совета и мы не позволяли себе принимать заангажированные решения", — сказал нардеп.

Качура напомнил, что согласно закону граждане имеют право на свободу объединений в политические партии и общественные организации.

Ранее, 12 августа стало известно, что общественный совет при Министерстве юстиции рассмотрела обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине "Оппозиционной платформы — По жизни" и Партии Шария.

Совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий. По мнению авторов обращения, работа партий вредит национальной безопасности.

Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.

суд Минюст министр ОПЗЖ общественный совет запрет Партия Шария Качура Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стала известна причина остановки заочных дел по Майдану и захвату Крыма
14 августа 2020, 09:24
Украину разделили на новые зоны карантина: красных стало больше
13 августа 2020, 19:47
Сергей Стерненко получил обвинительный акт по делу об убийстве
13 августа 2020, 19:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »