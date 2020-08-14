"Слуга народа" Качура требует распустить общественный совет при Минюсте
Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура обратился к министру юстиции с требованием распустить общественный совет при Минюсте, за то, что совет направил в министерство обращение о запрете нескольких политических партий.
Об этом Александр Качура написал в Telegram, сообщает RegioNews.
Качура заявил, что обращение общественного совета является "исключительно политическим и не имеет под собой никаких аргументаций".
Совет при Минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице. Общественный совет создается для экспертного контроля юридическим сообществом и наработки рекомендаций для принятия решений центральным органом исполнительной власти, а не для политического преследования праворадикальных партий своих оппонентов. До избрания я был членом этого совета и мы не позволяли себе принимать заангажированные решения", — сказал нардеп.
Качура напомнил, что согласно закону граждане имеют право на свободу объединений в политические партии и общественные организации.
Ранее, 12 августа стало известно, что общественный совет при Министерстве юстиции рассмотрела обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине "Оппозиционной платформы — По жизни" и Партии Шария.
Совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий. По мнению авторов обращения, работа партий вредит национальной безопасности.
Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.