"Слуга народа" Качура требует распустить общественный совет при Минюсте

Качуре не понравилось, что Рада рекомендовала запретить "ОПЗЖ" и Партию Шария

Качуре не понравилось, что Рада рекомендовала запретить "ОПЗЖ" и Партию Шария

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура обратился к министру юстиции с требованием распустить общественный совет при Минюсте, за то, что совет направил в министерство обращение о запрете нескольких политических партий.

Об этом Александр Качура написал в Telegram, сообщает RegioNews.

Качура заявил, что обращение общественного совета является "исключительно политическим и не имеет под собой никаких аргументаций".

Совет при Минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице. Общественный совет создается для экспертного контроля юридическим сообществом и наработки рекомендаций для принятия решений центральным органом исполнительной власти, а не для политического преследования праворадикальных партий своих оппонентов. До избрания я был членом этого совета и мы не позволяли себе принимать заангажированные решения", — сказал нардеп.

Качура напомнил, что согласно закону граждане имеют право на свободу объединений в политические партии и общественные организации.

Ранее, 12 августа стало известно, что общественный совет при Министерстве юстиции рассмотрела обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине "Оппозиционной платформы — По жизни" и Партии Шария.

Совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий. По мнению авторов обращения, работа партий вредит национальной безопасности.

Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария.